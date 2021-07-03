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Инсайдер: Теофимо Лопес вылечился от коронавируса

Американец с понедельника возобновит тренировки
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Инсайдер: Теофимо Лопес вылечился от коронавируса
Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Как сообщает журналист издания The Athletic Лэнс Пагмайр, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) вылечился от коронавируса и вскоре возобновит работу в тренировочном лагере. Об этом инсайдер сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на слова менеджера боксера.

«Хорошие новости: по словам менеджера Дэвида МакУотера, в среду Теофимо Лопес прошел тест на коронавирус и возобновит тренировочный лагерь в понедельник».

Бой Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) изначально был запланирован на 19 июня, но затем его со всем кардом перенесли на 14 августа.


Рене Тер Велде
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