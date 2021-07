Инсайдер: Теофимо Лопес вылечился от коронавируса

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Как сообщает журналист издания The Athletic Лэнс Пагмайр, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) вылечился от коронавируса и вскоре возобновит работу в тренировочном лагере. Об этом инсайдер сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на слова менеджера боксера.

Good news that @TeofimoLopez has passed his COVID test Wednesday and will re-open training camp Monday, according to manager David McWater.