Фроч спрогнозировал результат возможного поединка Тейлор – Кроуфорд
Источник: Кроуфорд и Портер выйдут на ринг 20 ноября
Мегафайт в полусреднем дивизионе будет транслироваться на ESPN
19:56
Теренс Кроуфорд и Шон Портер / Фото - essentiallysportsЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) и экс-обладатель титула WBC Шон Портер (31-3-1, 17 КО) проведут очный поединок 20 ноября. Об этом в Twitter сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.
Бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на ESPN с оплатой за просмотр.
Напомним, что представители Кроуфорда и Портера не договорились между собой, поэтому поединок ушел на торги.
Отметим, что Кроуфорд является клиентом Top Rank Боба Арума и выступает на телеканале ESPN, а Портер – подопечный Premier Boxing Champions Эла Хэймона, его поединке транслируют на телеканалах FOX и Showtime.
Ранее сообщалось, что Кроуфорд после поединка с Портером может стать свободным агентом.
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