Известный тренер признался, что не знал о Камбососе до его боя с Лопесом

А сейчас австралиец – абсолютный чемпион мира

Фото: DAZN Известный тренер Роберт Гарсия признался, что не знал об абсолютном чемпионе мира в легком весе Джордже Камбососе (20-0, 10 КО) до его боя против американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО): «До этого я никогда не видел, как он дерется. Я читал о его спаррингах с Мэнни Пакьяо, но он был парнем, которого никто не знал, потому что Камбосос никогда не участвовал в больших вечерах бокса на ТВ, не дрался против именитых соперников. Перед боем с Лопесом у него не было известных оппонентов. Люди начали слышать о нем, когда они договорились о бое. После всех этих отмен поединка и промоутерских торгов Камбосос стал очень известным, и люди узнали о нем. Я человек из мира бокса, но я не знал, кто он такой. Я никогда не смотрел его бои. Я знал лишь, что его подписал мой друг Лу ДиБелла, которого я поздравляю».

Мнение, в котором мы объясняем, почему на месте Камбососа мог оказаться украинец Денис Беринчик.