Лопес потерял все пояса. Но на месте Камбососа мог оказаться Беринчик

Камушек в огород Александра Красюка

Мнение

Фото: Facebook Дениса Беринчика

28 ноября австралийский легковес Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) сумел шокировать весь мир, победив Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и завоевав статус абсолютного чемпиона мира.

Но как Камбосос вообще добрался до боя за четыре пояса в дивизионе, где есть Василий Ломаченко, Девин Хэйни, Райан Гарсия и Джервонта Дэвис?

Будем откровенными, до объявления боя с Лопесом о Камбососе мало кто не знал. Очень здорово сработали промоутеры австралийца во главе с Лу ДиБеллой, которые сначала добились для него звания официального претендента на один из поясов Теофимо (IBF), а затем не оставили американцу шанса избежать боя с их клиентом. Хотя, опять же, на горизонте у Лопеса маячили намного более громкие поединки.

Примечательно, что подобный путь мог пройти украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО), но его пытаются продвигать в рейтинге WBO, а это не самая принципиальная организация в боксе, в отличии от IBF.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк заявлял, что с нынешнем раскладом сил в дивизионе организовать титульный бой для Беринчика невозможно. Но Камбосос и его команда доказали обратное.

При этом еще осенью 2020 года Беринчик и Камбосос были сопоставимыми величинами для легкого веса, но теперь один – абсолютный чемпион мира и к нему в Австралию готовы ехать все топы дивизиона, а второй продолжит избивать «таксистов» в Броварах в ожидании титульного шанса.

Беринчику уже 33 года и, похоже, что полноценной большой карьеры в профессионалах у него так и не будет. В этом нет его вины, просто так сложились обстоятельства за пределами ринга, где многое решают менеджеры и промоутеры.

Красюк – прекрасный промоутер, наверное, лучший в Украине, но Беринчику от этого вряд ли станет легче.

Беринчик и Александр Красюк

В самом конце оставим для вас легендарное видео Дениса, на котором он в октябре 2019 года после очередной победы предлагал приехать в Бровары Теофимо Лопесу.