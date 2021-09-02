Как Ломаченко готовится к следующему поединку

«Хай-Тек» должен вернуться в ринг 11 декабря

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Немногим более двух месяцев осталось до следующего поединка экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO). Соперником украинца должен стать бывший обладатель пояса IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO).



«Хай-Тек» поделился фрагментом видео своей подготовки. На нем Ломаченко отжимается на кольцах:

Тренируюсь.

Как готовится к следующему бою соперник Ломаченко.