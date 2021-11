Как Тайсон Фьюри готовит своего брата к бою с Джейком Полом. Видео

Тайсон и Томми Фьюри / фото - The Mirror

Известный американский YouTube блогер Джейк Пол проведет свой следующий бой против Томми Фьюри, который является младшим братом чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Цыганский король» на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором он тренирует Томми перед боем с Полом.

There’s no easy way out

there’s no short cut road @tommytntfury working hard in the Bay area! @jakepaul will find out the hard way that you can’t play Boxing.!! @WBCBoxing pic.twitter.com/qbudrQx1Ya