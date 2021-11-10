Как Тайсон Фьюри готовит своего брата к бою с Джейком Полом. Видео

Бойцы встретятся в ринге 18-го декабря

Тайсон и Томми Фьюри / фото - The Mirror

Известный американский YouTube блогер Джейк Пол проведет свой следующий бой против Томми Фьюри, который является младшим братом чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Цыганский король» на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором он тренирует Томми перед боем с Полом.

«Простого выхода нет, нет быстрого пути домой. Томми Фьюри тяжело тренируется в Bay Area. Джейк Пол почувствует на своей шкуре, что с боксом шутки плохи».

There’s no easy way out

there’s no short cut road @tommytntfury working hard in the Bay area! @jakepaul will find out the hard way that you can’t play Boxing.!! @WBCBoxing pic.twitter.com/qbudrQx1Ya — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 9, 2021

Поединок возглавит боксерский ивент, который состоится 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.



Противостояние пройдет в промежуточном весе до 87 кг, формула боя – 8 раундов. Поединок будет показан телеканалом Showtime в режиме платной трансляции.

Ранее Джейк Пол cообщил, когда проведет поединок с Макгрегором.