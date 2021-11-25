«Как-то я получил п**ды». Российский супертяжеловес рассказал, как начал уважать Владимира Кличко

Спарринг-партнер украинца немало потерпел ущерба в тренировочном лагере





Владимир Кличко / Фото: Братство Кличко

Малоизвестный российский супертяжеловес Евгений Орлов в интервью YouTube-каналу Ушатайка рассказал о своих спаррингах с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко перед боем украинца с поляком Мариушем Вахом.



«Самый жесткий спарринг, где я волновался, у меня был с Володей Кличко. Я серьезно. Он чемпион мира, и у меня с ним была неделя спаррингов. Перед каждым спаррингом я волновался, готовился. Он втыкал в меня джебом, бил очень быстро. Я его зауважал, как в том ролике: «Как-то я получил п**ды, и всех зауважал». Вот так же было. Так что Володе Кличко, вне всяких сомнений, уважение, он очень хороший боксер. Но я его тоже доставал. Мы тренировались неделю. Обычно это четыре спарринга. Владимир отличается своей целеустремленностью. В быту он очень вежливый, мы спокойно занимались своим делом. Вышли, поспарринговали – все. Уважительное отношение, все супер».

Напомним, ранее Майрис Бриедис рассказал как Кличко в спарринге сломал ему ребра и грозился убить.