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Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

Как выглядит стадион «Тоттенхэма» за два дня до боя Усик – Джошуа

На арене заканчиваются последние приготовления перед мегафайтом
Бокс Профессиональный бокс
16:17
Как выглядит стадион «Тоттенхэма» за два дня до боя Усик – Джошуа
Фото: besthqwallpapers

25 сентября на стадионе лондонского «Тоттенхэма» состоится большой вечер бокса, в главном событии которого украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) встретится с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Вид арены за два дня до боя Усик – Джошуа (Фото: DAZN):

 Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.

Сергей Остапенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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