Ярмоленко на вертолете прилетит на бой Усик – Джошуа
Как выглядит стадион «Тоттенхэма» за два дня до боя Усик – Джошуа
На арене заканчиваются последние приготовления перед мегафайтом
16:17
Фото: besthqwallpapers
25 сентября на стадионе лондонского «Тоттенхэма» состоится большой вечер бокса, в главном событии которого украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) встретится с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Вид арены за два дня до боя Усик – Джошуа (Фото: DAZN):
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.