Камбосос: «Все знают, что Лопес дрался с одноруким Ломаченко. Он не даст ему реванш»
Камбосос: «Лопес абсолютно не сосредоточен перед нашим боем»
Австралиец считает, что абсолютный чемпион мира несерьезно относится к их противостоянию
20:55
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Австралийский претендент на титулы в легком весе (до 61.2 кг) Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что его соперник и лидер дивизиона, американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) несерьезно относится к их противостоянию.
«У меня не возникнет никаких проблем с размерами Лопеса, отчего-то считающего, что они у него есть. Во время подготовки я спарринговал с парнями, перевалившими за 70 килограмм, и это не было проблемой.
Люди знают, насколько я мотивирован. Они не глупы, и они чувствуют харизму. Этот парень абсолютно не сосредоточен. Он разбрасывается тренировками направо и налево. Несколько недель назад он был замечен на тусовке. Да, пусть это и была семейная вечеринка, но я отдаю все ради победы».
Джордж Камбосос считает Теофимо Лопеса недостойным своих титулов.