Камбосос: «Я не думаю, что Лопес достоин быть чемпионом»

Австралиец считает абсолютного чемпиона мира недостойным своих титулов

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) считает своего будущего оппонента, абсолютного чемпиона мира в легком весе, американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), недостойным своих титулов и обещает это доказать во время их поединка.

Камбососа цитирует издание boxingscene.com:

«Я собираюсь победить этого парня любыми возможными способами. Просто я не вижу, как Лопес может одержать победу во время нашего боя. Все говорят о некоторых его преимуществах, но я вижу, что лучше во всех направлениях. Я не думаю, что Лопес достоин быть чемпионом. Он принимает это как должное и очень любит хвалить себя. Теофимо не настоящий чемпион и фанаты это видят. Многие из них считают его фальшивкой. Так что для него звучит тревожный звонок, и он должен смериться, так как я иду за ним, чтобы отобрать титулы».

Поединок между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом состоится 4 октября в Нью-Йорке в Madison Square Garden.