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Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»

Австралиец ответил на дерзкий вызов американца
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) ответил на дерзкий вызов проспекта Райана Гарсии (21-0, 18 KO).

«Ты уверен в том, что делаешь, приятель? Ты хочешь войну? Твой солдат будет дрожать в ботинках, прячась в пещере, пока война не закончится.

Послушай, приятель, я уже говорил, что ты мне нравишься. Ты хороший парень, но возьми билет и встань в очередь. У меня есть реальные дела, которые нужно решить прежде всего».

Райан Гарсия пообещал нокаутировать абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе Джорджа Камбососа.

Рене Тер Велде
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Джордж Камбосос Райан Гарсия

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