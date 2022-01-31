Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) ответил на дерзкий вызов проспекта Райана Гарсии (21-0, 18 KO).

Послушай, приятель, я уже говорил, что ты мне нравишься. Ты хороший парень, но возьми билет и встань в очередь. У меня есть реальные дела, которые нужно решить прежде всего».