Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) ответил на дерзкий вызов проспекта Райана Гарсии (21-0, 18 KO).

Sure you do buddy, sure you do WAR? Your the kind soldier that would be shivering in their boots, hiding away in a cave until the wars finished. Listen like I said buddy i like you, your a good kid but take a ticket and get in line I got real business to handle first. https://t.co/KhRA8jDtzl pic.twitter.com/dc3vLkyNYz