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Камбосос: «Райан Гарсия, возьми билет и встань в очередь»
Австралиец ответил на дерзкий вызов американца
07:40
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) ответил на дерзкий вызов проспекта Райана Гарсии (21-0, 18 KO).
«Ты уверен в том, что делаешь, приятель? Ты хочешь войну? Твой солдат будет дрожать в ботинках, прячась в пещере, пока война не закончится.
Послушай, приятель, я уже говорил, что ты мне нравишься. Ты хороший парень, но возьми билет и встань в очередь. У меня есть реальные дела, которые нужно решить прежде всего».
Sure you do buddy, sure you do WAR? Your the kind soldier that would be shivering in their boots, hiding away in a cave until the wars finished. Listen like I said buddy i like you, your a good kid but take a ticket and get in line I got real business to handle first. https://t.co/KhRA8jDtzl pic.twitter.com/dc3vLkyNYz— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 29, 2022
Райан Гарсия пообещал нокаутировать абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе Джорджа Камбососа.
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