Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) пообещал нокаутировать абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе Джорджа Камбососа (16-1, 12 KO).

It’s a shame been out the game for a year and my name still resonates much larger then all the lightweights combined don’t worry whatever route you choose just know you’d never catch up or beat me https://t.co/UZpIWeUaDq