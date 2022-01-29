Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник 82:96 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс 2:5 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс 117:114 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 105:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Тернополь - Киев-Баскет -:- Перенесен

Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»

Американский легковес пообещал удосрочить австралийца
Бокс Профессиональный бокс
18:25
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) пообещал нокаутировать абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе Джорджа Камбососа (16-1, 12 KO).

«Просто позор. Я год не боксировал, а мое имя все еще обсуждают гораздо чаще, нежели имена всех остальных легковесов, вместе взятых. Какой бы путь ты не выбрал, знай, что ты никогда не побьешь меня. Я нокаутирую Джорджа Камбососа, обещаю вам. В апреле мой рекорд будет составлять 22-0. Время вышло, у вас был свой шанс посмеяться, а теперь я иду за вами. То, что должно произойти, никоим образом не остановить».

Райан Гарсия назвал дату возвращения на ринг.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джордж Камбосос Райан Гарсия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни
Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
17:43
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»
Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 09:05
1
Все же не Ломаченко. Промоутеры Камбососа и Хэйни достигли договоренностей по бою
Все же не Ломаченко. Промоутеры Камбососа и Хэйни достигли договоренностей по бою
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:58
4
Фармер уверен, что Райан Гарсия не выйдет на очный поединок с ним
Фармер уверен, что Райан Гарсия не выйдет на очный поединок с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:53
Из-под носа Ломаченко и Хэйни могут увести бой с Камбососом
Из-под носа Ломаченко и Хэйни могут увести бой с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
24 января 23:05

Новости: Бокс

Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Профессиональный бокс
18:55
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»
Профессиональный бокс
18:25
Боб Арум рассказал, когда состоится реванш Усик – Джошуа
Боб Арум рассказал, когда состоится реванш Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
18:06
Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни
Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни
Профессиональный бокс
17:43
Турман: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе»
Турман: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе»
Профессиональный бокс
17:35
Отец Фьюри: «Если бы нам предложили 15 миллионов фунтов отступных, мы бы сразу же их взяли»
Отец Фьюри: «Если бы нам предложили 15 миллионов фунтов отступных, мы бы сразу же их взяли»
Профессиональный бокс
16:55
Хирн: «В команде Усика чувствуют, что Фьюри слился с боя»
Хирн: «В команде Усика чувствуют, что Фьюри слился с боя»
Профессиональный бокс
16:25
Отец Фьюри обвинил Хирна в срыве поединка своего сына с Усиком
Отец Фьюри обвинил Хирна в срыве поединка своего сына с Усиком
Профессиональный бокс
15:40
Арум хочет видеть Андерсона в андеркарте поединка Фьюри – Уайт
Арум хочет видеть Андерсона в андеркарте поединка Фьюри – Уайт
Профессиональный бокс
14:55
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
9
Все новости