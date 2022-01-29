Фармер уверен, что Райан Гарсия не выйдет на очный поединок с ним
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джорджа Камбососа»
Американский легковес пообещал удосрочить австралийца
18:25
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 KO) пообещал нокаутировать абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе Джорджа Камбососа (16-1, 12 KO).
«Просто позор. Я год не боксировал, а мое имя все еще обсуждают гораздо чаще, нежели имена всех остальных легковесов, вместе взятых. Какой бы путь ты не выбрал, знай, что ты никогда не побьешь меня. Я нокаутирую Джорджа Камбососа, обещаю вам. В апреле мой рекорд будет составлять 22-0. Время вышло, у вас был свой шанс посмеяться, а теперь я иду за вами. То, что должно произойти, никоим образом не остановить».
It’s a shame been out the game for a year and my name still resonates much larger then all the lightweights combined don’t worry whatever route you choose just know you’d never catch up or beat me https://t.co/UZpIWeUaDq— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 29, 2022
Райан Гарсия назвал дату возвращения на ринг.
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