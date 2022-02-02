Камбосос угрожает Ломаченко и другим легковесам
Камбосос: «В следующем бою я подерусь либо с Хэйни, либо с Ломаченко»
Австралиец свой следующий поединок проведет на родине
02 февраля 08:15
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) подтвердил, что в своем следующем поединке встретится либо с обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO), либо с бывшим лидером легкого дивизиона Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
«В следующем бою я подерусь либо с Девином Хэйни, либо с Василием Ломаченко в Австралии. И на этом точка. Это из первых уст».
George Kambosos Jr: "I'm fighting either Devin Haney or Vasyl Lomachenko next in Australia. Full stop. From the horse's mouth."— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 1, 2022
Джордж Камбосос оставил угрожающее послание все бойцам легкого дивизиона.