Камбосос: «В следующем бою я подерусь либо с Хэйни, либо с Ломаченко»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) подтвердил, что в своем следующем поединке встретится либо с обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO), либо с бывшим лидером легкого дивизиона Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

George Kambosos Jr: "I'm fighting either Devin Haney or Vasyl Lomachenko next in Australia. Full stop. From the horse's mouth."