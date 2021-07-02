Камбосос: «Я в одной победе от того, чтобы стать мировой суперзвездой»
Камбосос: «Внимание приковано к Лопесу и Ломаченко – это неуважительно в отношении к остальным легковесам»
Австралиец уверен, что станет абсолютным чемпионом мира
11:39
Джордж Камбосос / Фото - sportingnews.comТоповый австралийский боксер Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com высказался о нынешнем положении дел в легком дивизионе.
«Все внимание приковано к Лопесу и Ломаченко – это неуважительно в отношении к остальным легковесам. Это неуважение ко мне, ведь я буду драться с Лопесом. Это неуважительно к Девину Хэйни, который владеет чемпионским титулом. Они пытаются закрыть Хэйни рот. Это неуважение к Райану Гарсии и Джервонте Дэвису. Они пытаются удержать все, но этого не будет, потому что все пояса заберу я. После этого я устрою самые больше поединки».
Напомним, бой Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и Камбососа изначально был запланирован на 19 июня, но затем его со всем кардом перенесли на 14 августа.