Камбосос: «Воин всегда стремится к большему»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) не собирается останавливаться на достигнутом.

2021 was my year! 2022 will also be my year! A warrior is never content, always striving for more And Still #staytuned https://t.co/1IYYoeZGZ9