Теофимо Лопес ответил всем критикам: «Я – отображение ваших комплексов»
Камбосос заговорил о переходе в следующий вес
Австралиец сравнил себя с другими топами дивизиона
15:30
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Новоиспеченный лидер легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) высказался о потенциальном переходе в следующую весовую категорию, а также сравнил себя с остальными топали легкого дивизиона. Слова Камбососа приводит YouTube канал FightHype.
«Я отлично чувствую себя в легком весе. Да и к тому же, здесь есть, чем заняться. Посмотрите на дивизион. У Ломаченко два поражения, Лопес только что проиграл, а завтра подерутся Хэйни и Диас.
Никто не собирается держаться за свой нолик. Я рискую во всех последних боях и ставлю все на кон. И меня не волнует мой нолик, потому что я иду за наследием. Посмотрите на Хаглера, Хернса, Дюрана и Леонарда – все они передрались друг с другом».
Напомним, ранее Камбосос заявил, что может отказаться от поясов легкого дивизиона.