Камбосос заговорил о переходе в следующий вес

Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Новоиспеченный лидер легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) высказался о потенциальном переходе в следующую весовую категорию, а также сравнил себя с остальными топали легкого дивизиона. Слова Камбососа приводит YouTube канал FightHype.

Никто не собирается держаться за свой нолик. Я рискую во всех последних боях и ставлю все на кон. И меня не волнует мой нолик, потому что я иду за наследием. Посмотрите на Хаглера, Хернса, Дюрана и Леонарда – все они передрались друг с другом».