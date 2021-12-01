Камбосос: «А если я прямо сейчас откажусь от всех титулов легкого веса? Как вам такой вариант?

Новоиспеченный лидер легкого веса – о планах после победы над Лопесом

Джордж Камбосос / фото - Getty Images Новый абсолютный чемпион легкого веса австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в интервью порталу TBA рассказал о дальнейших планах на карьеру, заявив, что может перебраться в другой дивизион. «Пояса? Никуда они не денутся. Считайте, что сейчас я еще более голоден, чем был вчера. Знаете, что произошло в моем случае? Охотник стал тем, за кем охотятся. Мои титулы?.. А вдруг я и вовсе откажусь завтра от них? Как вам такой вариант? Мне ведь привычнее в роли охотника. Я – парень упрямый. Это правда. Понимаю, что сейчас все заинтересованы в поединке со мной, ведь у меня на руках все тузы. Мне нравится, что все они отзываются с уважением. Они отдают должное тому, что я сделал в бою с Лопесом. Они понимают, что я побил не абы кого, а топа. А если разобраться, я могу и в 59 кг выступать. Могу и там стать абсолютом. У меня такое строение тела, что мне без разницы: 59, 61 или 63 кг. Для меня это просто, ведь я быстрый и взрывной. Я – как Мэнни Пакьяо: скорость, комбинации, вход, выход. Могу подниматься по дивизионам и оставаться успешным. Мне удобно в легком весе. И у меня все титулы. Я одновременно и император, и цепной пес. Не знаю, кто будет следующим. Увидим». Напомним, Камбосос назвал имя потенциального соперника.