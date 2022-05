Канада з нами! Компанія Protocol на рік безкоштовно надала XSPORT свою програму Boxing World Weekly

Дякуємо за підтримку в ці складні часи

Фото - Boxing World Weekly

Вночі 24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. І поки наші збройні сили дають ворогу по зубах, ми отримуємо підтримку з усього світу.

Очевидно, що війна зачепила ледь не кожну сферу життя нашої країни, зокрема і сферу спортивного телебачення. Телеканал XSPORT хоче щиро подякувати канадській компанії Protocol за те, що вона погодилася безкоштовно на рік надати нам свою програму Boxing World Weekly, котра залишиться в українському ефірі.

Boxing World Weekly – це передача, в якій зібрані новини, огляди, прев’ю, авторські рейтинги, профілі бійців, а також багато чого іншого зі світу професійного боксу.

Ось один із останніх випусків програми, в якому, зокрема, підіймається тема боксерів, що можуть завершити кар’єру в 2022 році, серед них і Тайсон Ф’юрі. В українському перекладі дивіться передачу на телеканалі XSPORT, шукайте в телепрограмі «Світовий бокс. Тижневик».

Thank you, Protocol. In times of war, it becomes clear who are the real friends. Let's win together!