Канело придется подождать. Глава WBC подтвердил бой Макабу – Мчуну

Победитель этого поединка сойдется в ринге с мексиканцем

Маурисио Сулейман / фото - Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил новость о том, что чемпион организации в первом тяжелом весе Илунга Макабу (28-2, 25 КО), прежде чем драться с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), проведет обязательную защиту титула против претендента из ЮАР Табисо Мчуну (23-5, 13 КО). Цитирует Сулеймана портал BoxingScene.

«Победитель боя Макабу-Мчуну будет драться с Канело. Уже много боев находится в разработке, и это один из них. Важно, чтобы о Макабу и Мчуну знало международное боксерское сообщество. Они известны в Африке и России, но мы должны разогреть будущий бой с Канело. WBC всегда поддерживает Канело, он наш «франчайзинговый чемпион», и это позволяет ему искать для себя любой вызов. Наша же задача — не мешать ему в этом».

Напомним, Хирн рассказал, что будет с Головкиным, если он не получит третий бой против Канело.