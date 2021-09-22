Карьера Усика могла сложиться по-другому. После перехода в профи его отказался подписывать Боб Арум

Глава Top Rank не захотел работать с боксером тяжелого веса

Фото: World Boxing News

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что рассматривал возможность подписания контракта с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), однако не стал этого делать, потому что Усик тогда выступал в рамках тяжелого веса:

«Я обожаю Усика, забавный парень. Когда Усик предложил мне подписать его в Top Rank вместе с Ломаченко, то я сказал нет. Потому что у нас были проблемы в США с промоутингом боксеров крузервейта. Так что я не думаю, что совершил ошибку, не подписав тогда Усика. Не уверен, что справился бы так же, как его партнеры в Украине и Европе, которые лучше работают в крузервейте. Мне кажется, мы вообще не работали в этом весе».

Напомним, с начала карьеры в профессионалах Усик находится на контракте в K2 Promotions. В тяжелом весе украинец стал абсолютным чемпионом мира, а затем перешел в супертяжелый дивизион, где уже 25 сентября проведет бой против Энтони Джошуа.

Прямая трансляция боя Усик – Джошуа будет доступна у нас на сайте.