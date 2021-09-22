Хирн: «Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить»
Катмен Ломаченко: «Иногда Джошуа выбирает перчатки прямо в ночь перед боем»
Расс Анбер – о подготовке британца к поединку с Усиком
17:57
Расс Анбер / Фото - tvasports.caКатмен бывшего лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), Расс Анбер, в прямом эфире Instagram Александра Красюка сообщил, что обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) пока не определился какими перчатками будет боксировать в предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Мы изготовили перчатки Rival для него. Grant тоже сделали для него перчатки, так что Джошуа выберет что-то одно. Иногда он выбирает перчатки прямо в ночь перед боем, так что мы никогда не уверены в его выборе».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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