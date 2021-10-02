Хаттон впечатлен выступлением Усика в бою с Джошуа

Британец похвалил украинского боксера

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Рикки Хаттон признался, что очень впечатлен тем, как украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) провел бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Хаттона цитирует express.co.uk:

«Усик поддерживал темп с начала поединка до финального гонга. В последнем раунде, когда Александр надавил на педаль газа, он этим как будто сказал Джошуа: «Это еще не все на что я способен. Я могу гораздо лучше и больше». Это было своего рода предупреждение Энтони, если он захочет матч-реванш. Вроде того: «Посмотри, что я действительно могу сделать, когда отпущу свои руки». Это очень тревожный звонок для Джошуа».

Энтони Джошуа проанализировал свои ошибки после поединка с Александром Усиком.