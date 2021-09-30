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Джошуа: «Я усвоил урок после поединка с Усиком»
Бывший чемпион мира успокоил своих фанатов
30 сентября 17:42
Энтони Джошуа / Фото - badlefthookБританский экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) на своем аккаунте в Twitter проанализировал свои ошибки после поединка с обладателем титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Посмотрел бой, проанализировал подготовку и выявлял свои ошибки. Я усвоил урок. Спасибо, что любите меня и интересуетесь мной. Не беспокойтесь. Мой дух силен».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш.
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