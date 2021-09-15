Хаттон: «Я бы не хотел встретить Усика в темном переулке»

Британец считает, что украинец станет сложным испытанием для AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон в интервью YouTube-каналу Boxing News TV заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) станет сложным испытанием для обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), однако верит, что в конечном итоге AJ покажет яркое выступление и одержит победу.

«Я бы не хотел встретить Усика в темном переулке. Он это просто капец, и у него странные методы. Но Энтони Джошуа - двукратный чемпион мира. Он вернулся после поражения, и никогда не выглядел так хорошо. Джошуа является олимпийским чемпионом. Хочется надеяться, что он достаточно опытный, чтобы сохранять холодную голову, и Усик не залезет ему под кожу. Ты смотришь на Александра и думаешь, что он чертовски хороший боец с сильным ударом, очень успешный. Но я полностью делаю ставку на Джошуа. Я действительно считаю, что он будет сиять в очень опасном бою».

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