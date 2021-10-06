Хэй рассказал, как Джошуа победить Усика
Хэй: «Бой Джошуа и Усика был большим шоком – три титула уехали в Украину»
Бывший чемпион мира – о прошедшем мегафайте в супертяжелом дивизионе
12:22
Дэвид Хэй / Фото - flashsport.plЭкс-чемпион мира Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) в интервью YouTube-каналу «Boxing Social» поделился мыслями относительно победы новоиспеченного обладателя титула по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Бой Джошуа и Усика был большим шоком – три титула уехали в Украину. В реванше Джошуа нужно быть активнее в физическом плане. Я думал об этом поединке последние несколько дней. То, что Джошуа пытался сделать, было действительно смелым. Он пытался перебоксировать бойца, который делает это лучше Энтони.
Джошуа мог делать то, что и Дерек Чисора – выигрывать раунды, прессовать, толкать. Нужно было делать то, что Леннокс Льюис делал это с Дэвидом Туа и Томми Моррисоном. Кличко сделал со мной, когда наваливался и толкал меня, используя свой вес».
Накануне британский промоутер Эдди Хирн сообщил, когда состоятся переговоры относительно проведения реванша Усик – Джошуа.