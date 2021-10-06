Какой хитрый парень. Уайлдер намерен после победы над Фьюри провести бой с Усиком
Стали известны сроки проведения реванша Усик – Джошуа
Переговоры по поводу организации поединка начнутся в конце октября
11:18
Джошуа и Усик / Фото - cbssports.comПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн сообщил, когда состоятся переговоры относительно проведения реванша между своим подопечным Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«У меня запланирована встреча с Алексом Красюком в конце октября, когда все уляжется. Скорее всего, бой пройдет в марте или апреле».
«У Усика было сильное рассечение. Уверен, что они уйдут в отпуск, так что команда Усика вряд ли будет активно работать до декабря. Уже затем мы начнем строить планы».
«Считаю, что Джошуа однозначно подерется с Фьюри, Уайлдером, Уайтом и Усиком, потому что он постоянно сражался с топовыми бойцами. Энтони продолжит это делать. Думаю, что бой с Усиком – единственное, о чем действительно думает Джошуа».
Напомним, Усик хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.