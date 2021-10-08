Хэйни: «Дэвис уничтожит Ромеро»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) отреагировал на анонс боя между Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0, 12 KO).

Хэйни цитирует ресурс boxing247.com:

«Танк» не заработает за бой с ним 8 миллионов. Это все чушь. Я не могу поверить, что вы повелись на эту ложь. Когда я вижу эту ерунду в интернете, то думаю, что в нее никто не поверит. Они знают, что это очевидно. Да ладно вам.

Ромеро за всю свою карьеру заработал, возможно, 150 тысяч долларов. Кто, черт побери, он такой? Кто бы попросил 8 миллионов долларов за бой с ним? «Танк» выбьет из него дерьмо. Он его уничтожит».