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Хэйни: «Дэвис уничтожит Ромеро»

Чемпион WBC отреагировал на анонс поединка между американцами
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 13:00
Хэйни: «Дэвис уничтожит Ромеро»
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) отреагировал на анонс боя между Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO) и Роландо Ромеро (14-0, 12 KO).

Хэйни цитирует ресурс boxing247.com:

«Я просил 8 миллионов долларов за поединок с Ромеро? Да я никогда в жизни не зарабатывал 8 миллионов долларов, даже не был близок к этой цифре. Такие деньги за Ромеро? Да бросьте, идите на фиг.

«Танк» не заработает за бой с ним 8 миллионов. Это все чушь. Я не могу поверить, что вы повелись на эту ложь. Когда я вижу эту ерунду в интернете, то думаю, что в нее никто не поверит. Они знают, что это очевидно. Да ладно вам.

Ромеро за всю свою карьеру заработал, возможно, 150 тысяч долларов. Кто, черт побери, он такой? Кто бы попросил 8 миллионов долларов за бой с ним? «Танк» выбьет из него дерьмо. Он его уничтожит».

Девин Хэйни вызвал на бой промоутера Оскара Де Ла Хойю.

Рене Тер Велде
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Девин Хэйни Роландо Ромеро Джервонта Дэвис

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