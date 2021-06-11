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Хэйни хочет поединка с Лопесом за звание абсолютно чемпиона мира
Чемпион WBC уверен в победе лидера дивизиона над Камбососом
09:57
Девин Хэйни / Фото - theonlygamesЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в очередной раз заявил, что намерен свой следующий поединок провести против лидера весовой категории Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), который 19 июня проведет обязательную защиту против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).
По словам американца, он уверен в победе своего звездного соотечественника.
Цитирует Хэйни Boxingscene.
«Естественно. Почему мне не хотеть, чтобы этот бой был следующим. Я хочу стать настоящим абсолютным королем легкого веса. Я хочу проводить самые большие бои. Это первый из многих, так давайте не будем откладывать. Бой с Теофимо самый желанный для меня».
Следить за поединком Лопес – Камбосос можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 20 июня, ориентировочно в 5:00.