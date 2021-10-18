Хирн намерен организовать поединок Лопес – Хэйни в следующем году
Хэйни: «Мы устроим бой с Лопесом после моего поединка с Диасом»
Чемпион WBC намерен завоевать титул абсолютного чемпиона мира
14:55
Девин Хэйни / Фото - DAZNЧемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) после эмоциональной перепалки с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) с уверенностью сообщил, что намерен выйти в ринг с лидером своего дивизиона.
Цитирует Хэйни boxing247.com.
«Он сказал, что после своего боя с Джорджем Камбососом организует поединок со мной. Мы устроим этот бой после моего поединка с Джозефом Диасом. Лопес много бил себя в грудь, орал и так далее, но все это дерьмо на самом деле не имеет значения. Когда кто-то начинает делать все это, ты знаешь, что он пытается сделать это ради своего хайпа. В его голосе было много агрессии, потому что, как я сказал, они пытаются себя распиарить. Мы посмотрим. Главное, что мы устроим этот бой после своих поединков. Мы организуем встречу за звание абсолютного чемпиона, за все титулы. Это все, что имеет значение».
Напомним, что Лопес 27 ноября должен провести поединок с Джорджем Камбососом, а Хэйни до конца года намерен выйти в ринг с Джозефом Диасом.