Хэйни рад, что Ломаченко обратил на него внимание, но больше рассчитывает на скамейку запасных

Бой американца против Линареса пока что более вероятен

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Девин Хэйни в бою против Юриоркиса Гамбоа / Фото - Matchroom

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни все еще надеется в скором времени разделить ринг с украинцем Василием Ломаченко. Однако, одновременно, американец пытается усадить Хорхе Линареса на скамейку запасных, если бой против украинца сорвется.

В своем последнем интервью Хэйни заявил, что рад, что Ломаченко наконец-то проявляет интерес к нему, но расстроен, что это происходит только после поражения украинца Теофимо Лопесу.

«Я рад, что Ломаченко наконец-то меня признал и проявил интерес к организации нашего боя. Фигово, что он возвращается после поражения. Я бы лучше подрался с ним, когда он был на вершине. Тем не менее, наш бой с Ломой по-прежнему был бы большим, и я приветствую этот поединок».

Хэйни чувствует, что может использовать наработки Лопеса для победы над Ломаченко, но в то же время уверен, что план нужно создавать с нуля, но американец показал, какое давление нужно оказывать на украинца, чтобы добиться успеха.

Отец Хэйни Билл уже заявил, что команда боксера сделала Ломаченко семизначное предложение и теперь ждет, примет ли он его. Украинец пока думает. В случае отказа Ломаченко, Хэйни точно встретится с Линаресом.

Хэйни призывает всех не акцентировать внимание на его не слишком убедительном выступлении в последнем поединке против Юриоркиса Гамбоа. По словам боксера, он тогда дрался с травмой.

«Многие люди не знают, что я сломал руку за два или три месяца до боя, поэтому не был готов на все 100%. Хорхе Линарес – топ-боец, но я все еще с нетерпением жду боя с Ломой. Если нет, то подерусь с Линаресом», – сказал Хэйни.

Сам Хэйни уже пересекался с Линаресом, но только в качестве спарринг-партнера. Американец говорит, что тогда ему было только 17 лет, поэтому тот опыт для него полезен, но сейчас уже ничего не значит.

«Тогда я был слишком молод. Сейчас я сильнее и быстрее. Признаться, я даже не очень хорошо помню те спарринги. Да, он быстрый, но вряд ли он сможет сравниться со скоростью моих рук. Однозначно он будет самым быстрым моим соперником, но по таймингу мне точно уступит. Если один парень имеет превосходство в тайминге, а другой – в скорости, то будьте уверены, что в девяти из десяти случаев победит тот, кто лучше в тайминге. Вы можете нанести миллион ударов, но всеми промахнуться».

35-летний Линарес, несмотря на возраст, может создать проблемы для Хэйни. Несмотря на слова американца, Хорхе может превзойти его в движении и скорости, а также мощи ударов.

Да и по не слишком уверенным словам Хэйни о спаррингах с Линаресом можно судить о том, что тогда американец был просто уничтожен. Однако за пять лет все же некоторые изменения неизбежно должны были произойти, здесь с американцем трудно не согласиться.

«Я буду победителем, – безапелляционно заявил Хэйни. – Точно никто не может сказать, чем все закончится, но я вас заверяю, что выиграю этот бой. Я допустил ошибку, пытаясь добиться нокаута в бою с Гамбоа, но в этом поединке я буду безупречен. Линареса нокаутировали семь раз или что-то вроде того. Неизбежно, когда он проигрывает, он оказывается в нокауте. Но он тоже сделает все возможное. Он точно недооценит меня, поскольку, когда мы спарринговали пять лет назад, я был не очень хорош. Сейчас я однозначно лучше. Он точно видел мое выступление с Гамбоа и отметил, что я делал неправильно, но на этом он и погорит», – сказал Хэйни.

Даже если Хэйни не встретится с Ломаченко, его бой против Линареса обещает быть очень интересным. Американцу позволительна осечка, он еще не дрался с бойцами такого калибра и, в любом случае, самым ценным для него в этом поединке будет опыт.

Чего не скажешь о Линаресе. Для него поражение от Хэйни будет означать практически все. Но мы все же надеемся на другое. Как бы там ни было, Хэйни – один из самых желанных соперников для Ломаченко.