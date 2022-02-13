Промоутер Хэйни: «Камбосос, мы никогда не получали предложение по электронной почте»
Хэйни: «Тупица, меня боятся те, кто идет без поражений»
Чемпион WBC подколол Камбососа
13 февраля 15:53
Фото: Matchroom
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в своем Twitter посвятил несколько строчек абсолютному чемпиону диввизиона Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO):
Меня боятся те, кто идет без поражений. Дибелла никогда не присылал нам предложение, тупица. Это делал только Хирн.
Промоутер Камбососа заявил, что получил от команды Хэйни оскорбительное предложение и хочет двигаться дальше.