Де Ла Хойя: «Хотим довести Хильберто Рамиреса до 52-0 – побить рекорд Мейвезера»
Хильберто Рамирес: «Я готов к наилучшей версии Барреры и я ничему не позволю помешать моим планам»
Экс-чемпион мира отметил профессионализм своего визави
12:42
Хильберто Рамирес / Фото - badlefthookБывший чемпион мира в среднем дивизионе Хильберто Рамирес (41-0, 27 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против кубинца Салливана Барреры (22-3, 14 КО).
Цитирует Рамиреса Boxingscene.
«Я всегда ожидаю наилучшего выступления от своего соперника. Баррера профессионал, и я знаю, что он будет готов выйти на ринг. Он показал, что он сильный боец, когда он победил Джо Смита и сломал ему челюсть. Для Барреры победа возродить его карьеру и помешать мне, поэтому я готов к наилучшей версии Барреры и я ничему не позволю помешать моим планам».
Напомним, боксеры выйдут в ринг 9 июля.
Ранее Рамирес заявил, что намерен объединить все основные пояса в дивизионе.
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