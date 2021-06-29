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Хильберто Рамирес: «Я готов к наилучшей версии Барреры и я ничему не позволю помешать моим планам»

Экс-чемпион мира отметил профессионализм своего визави
Бокс Профессиональный бокс
12:42
Хильберто Рамирес: «Я готов к наилучшей версии Барреры и я ничему не позволю помешать моим планам»
Хильберто Рамирес / Фото - badlefthook
Бывший чемпион мира в среднем дивизионе Хильберто Рамирес (41-0, 27 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против кубинца Салливана Барреры (22-3, 14 КО).

Цитирует Рамиреса Boxingscene.

«Я всегда ожидаю наилучшего выступления от своего соперника. Баррера профессионал, и я знаю, что он будет готов выйти на ринг. Он показал, что он сильный боец, когда он победил Джо Смита и сломал ему челюсть. Для Барреры победа возродить его карьеру и помешать мне, поэтому я готов к наилучшей версии Барреры и я ничему не позволю помешать моим планам».


Напомним, боксеры выйдут в ринг 9 июля.

Ранее Рамирес заявил, что намерен объединить все основные пояса в дивизионе.


Владимир Кириченко
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Хильберто Рамирес Салливан Баррера

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