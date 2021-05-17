Тейлор: «Рамирес – тяжелейший тест для меня, но лишь на бумаге»
Хирн дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Тейлор – Рамирес
За онлайн трансляцией поединка следите на XSPORT.ua 23 мая около 05:00
17 мая 07:56
Джош Тейлор / Фото: Queensberry Promotions
Промоутер Эдди Хирн
в интервью Youtube каналу iFL TV спрогнозировал результат предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, в котором встретятся британец Джош Тейлор (17-0, 13 KO) и американец Хосе Рамирес (26-0, 17 KO):
Это действительно, действительно хороший бой. Я надеюсь на победу Джоша Тейлора, и я верю, что он победит.
Думаю, нас ждет великолепный поединок, и я считаю, что Тейлор победит. И он способен сделать это досрочно.
За онлайн трансляцией поединка Тейлор – Рамирес следите на XSPORT.ua 23 мая около 05:00.
Комментарии 0