Хирн дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Тейлор – Рамирес

За онлайн трансляцией поединка следите на XSPORT.ua 23 мая около 05:00

Джош Тейлор / Фото: Queensberry Promotions

Промоутер Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV спрогнозировал результат предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, в котором встретятся британец Джош Тейлор (17-0, 13 KO) и американец Хосе Рамирес (26-0, 17 KO):



Это действительно, действительно хороший бой. Я надеюсь на победу Джоша Тейлора, и я верю, что он победит. Думаю, нас ждет великолепный поединок, и я считаю, что Тейлор победит. И он способен сделать это досрочно.

За онлайн трансляцией поединка Тейлор – Рамирес следите на XSPORT.ua 23 мая около 05:00.