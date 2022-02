Хирн: «Для меня большая честь объявить о контракте Альвареса»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил подписание контракта с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

This is a special day! Honoured to announce a multi fight deal with P4P King @canelo - first up he challenges @bivol_d for his WBA Light Heavyweight World title on May 7 live on @daznboxing - Press conference next Wednesday in San Diego! pic.twitter.com/RQt3Y6sPyo