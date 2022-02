Сауль Альварес подписал контракт с Matchroom Boxing

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) подписал контракт на два поединка с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Sources: Canelo Alvarez and Dmitry Bivol have finalized a deal for a May 7 fight for Bivol’s light heavyweight title. An annoucement is imminent for the DAZN PPV. It’s a two-fight deal for Canelo with Matchroom. Story coming to ESPN.