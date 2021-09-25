Хирн: «Джошуа способен держать удар»

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Эдди Хирн, промоутер британского чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), не согласен с укоренившимся после поражения от американца Энди Руиса (34-2, 22 КО) мнением, что его подопечный плохо держит удар.

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

Вспомните бои с Кличко и Уайтом. Уайт попал по нему левым хуком и встряхнул, хотя обычно он бьет им как лошадь и нокаутирует. Многие парни полегли от него. Энтони же лишь покачнулся и продолжил боксировать.

От Кличко ему прилетела настоящая кухонная раковина, однако он смог восстановиться, вернуться и победить досрочно».