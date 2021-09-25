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Хирн: «Джошуа способен держать удар»
Промоутер полностью уверен в своем подопечном
08:35
Фото: boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер британского чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), не согласен с укоренившимся после поражения от американца Энди Руиса (34-2, 22 КО) мнением, что его подопечный плохо держит удар.
Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:
«Честно, я не согласен с этим, потому что если вы пересмотрите все его бои, то поймете, что единственный поединок, где у него действительно были проблемы, был первый поединок с Руисом.
Вспомните бои с Кличко и Уайтом. Уайт попал по нему левым хуком и встряхнул, хотя обычно он бьет им как лошадь и нокаутирует. Многие парни полегли от него. Энтони же лишь покачнулся и продолжил боксировать.
От Кличко ему прилетела настоящая кухонная раковина, однако он смог восстановиться, вернуться и победить досрочно».
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