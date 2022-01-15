Хирн: «В полутяжелом весе есть три потрясающих боя для Альвареса»
Хирн назвал места проведения возможного поединка Хэйни – Камбосос
Британский промоутер намерен организовать мегафайт для своего подопечного
15 января 12:44
Эдди Хирн / Фото - sportspromediaПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн в эфире DAZN заявил, что его подопечный Девин Хэйни (20-0, 10 KO) готов к поединке с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
«Мы можем провести его в воскресенье в Австралии, в ОАЭ, в Америке – Дэвин Хейни готов к этому бою. Он понимает, что Джордж Камбосос сейчас король дивизиона. У него больше всего поясов, и именно он в прошлый раз показал хорошую игру, одержав крупную победу (над Теофимо Лопесом). Дэвин готов сделать все, что в его силах, чтобы стать абсолютным, и, надеюсь, я, Лу ДиБелла, Питер Кан и Ferocious Promotions сможем провести этот бой».
«Это действительно то, что я считаю действительно разумным в дивизионе. У него лучший послужной список среди всех легковесов в 2021 году. Он победил Линареса, он победил Диаса, и это две действительно солидные победы. Долгое время мы изо всех сил пытались получить эти имена для Дэвина Хейни. Мы должны платить за эти имена, потому что все ценят Дэвина Хейни и знают, как трудно его победить. Поэтому прямо сейчас вы должны отдать Камбососу огромное доверие и уважение. Он был аутсайдером аутсайдером, а в итоге одержал победу года».
«Дэвин был очень уверен в себе, и это то, что вы всегда получите от Дэвина Хейни, постоянство в зале и на ринге. Я думаю, что он в отличной позиции, и он заслуживает этого боя. Он ведет дела твердо и тихо. Для меня он легковес №1 в мире».
Напомним, что Камбосос рассматривает кандидатуры Хэйни и украинца Василия Ломаченко (16-1, 11 KO).
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