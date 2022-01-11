Плохие новости для Ломаченко – Камбососа перехватили у украинца
«Хэйни и пояс WBC против известного во всем мире Ломаченко». Камбосос сузил круг кандидатов на следующий поединок
От идеи драться с Дэвисом и Гарсией абсолютный чемпион, вроде как, отошел
11 января 12:36
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в интервью Fox Sports News Australia обсудил соперника на свой следующий поединок:
Мне нужен соперник с именем. Мы находимся на стадии переговоров со всеми. Мне нравится бой с Хэйни – мне нужен этот кусочек WBC (чемпионский пояс WBC – XSPORT). Мне нравится бой с Ломаченко – громкое имя во всем мире. «Танк» Дэвис, Райан Гарсия. Он очень известен, но я хочу для начала увидеть его возвращение в ринг.
Мы ведем переговоры и хотим быть уверены в том, что они будут драться в Австралии. Это самое важное – что они будут готовы путешествовать. И это факт, что и Хэйни, и Ломаченко согласны. Это сразу же большой плюс для них.
Напомним, что WBA может вскоре санкционировать бой Камбососа и Джервонты Дэвиса (26-0, 24 KO).