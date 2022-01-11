«Хэйни и пояс WBC против известного во всем мире Ломаченко». Камбосос сузил круг кандидатов на следующий поединок

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Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в интервью Fox Sports News Australia обсудил соперника на свой следующий поединок:



Мы ведем переговоры и хотим быть уверены в том, что они будут драться в Австралии. Это самое важное – что они будут готовы путешествовать. И это факт, что и Хэйни, и Ломаченко согласны. Это сразу же большой плюс для них.