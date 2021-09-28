Хирн: «Уайт станет обязательным претендентом для победителя боя Фьюри – Уайлдер»
Хирн не видит Уайлдера в топ-4 лучших супертяжеловесов
По мнению промоутера, в резюме американца есть победа только над одним более-менее серьезным соперником
28 сентября 10:35
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн не считает, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) входит в топ-4 лучших бойцов хэвивейта.
По мнению британского промоутера, в резюме американца есть победа только над одним более-менее серьезным соперником – кубинским ветераном Луисом Ортисом (32-2, 27 КО), – которого «Бронзовый Бомбардировщик», впрочем, одолел дважды.
«Кроме Ортиса, который, как по мне, даже не является выдающимся бойцом, кого еще побил Уайлдер? Вы не можете поставить Уайлдера в один ряд с Фьюри, Усиком, Джошуа и Уайтом. У него нет нужного резюме».
Деонтей Уайлдер назвал Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) мошенником.