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Хирн: «Нет проблем с тем, чтобы организовать реванш Усик – Джошуа в Украине»
Промоутер экс-чемпиона – о возможном месте проведения боя
10:49
Эдди Хирн / фото - Sky Sports
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), рассказал о возможном месте проведения реванша своего подопечного с Александром Усиком (19-0, 13 КО). Цитирует Хирна портал BoxingNews 24.
«Я бы провел реванш на открытой площадке, скажем в апреле. Мы делали это раньше. Я хотел бы провести поединок в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он прошел в Киеве. Если честно у меня нет проблем с этим. У меня нет проблем, чтобы поехать в Киев. Нужно все проанализировать и посмотреть, какой доход в этом случае мы можем получить. Конечно, наш первый выбор – это Великобритания.
Также у нас были предложения с Ближнего Востока, чтобы провести матч-реванш там».
Напомним, Усик прокомментировал последний раунд боя с Джошуа.
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