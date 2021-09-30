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Усик: «Без нокаута будем чуть здоровее с Антохой»
Чемпион супертяжелого веса – о заключительном раунде боя с Джошуа
08:46
Александр Усик / фото - ruptly.tv
Новоиспеченный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью на своем YouTube канале рассказал о 12-м раунде противостояния с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также прокомментировал отсутствие нокаута в этом бою.
«Победил, и слава богу. Почему обязательно, чтобы человек падал. У него же есть родные и близкие, мама и папа.
По правде, это большой кусок здоровья в минус, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще не люблю вырубать в ринге, чтобы потом вставали и забывали, какой сегодня день.
Мы провели отличный бой, 12 раундов отбоксировали красочно, людям понравилось. Все замечательно. Не было нокаута – и слава Богу. Чуть здоровее будем с Антохой».
Напомним, Фьюри не интересен бой с Джошуа без поясов.