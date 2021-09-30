Усик: «Без нокаута будем чуть здоровее с Антохой»

Александр Усик / фото - ruptly.tv

Новоиспеченный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью на своем YouTube канале рассказал о 12-м раунде противостояния с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а также прокомментировал отсутствие нокаута в этом бою.

По правде, это большой кусок здоровья в минус, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще не люблю вырубать в ринге, чтобы потом вставали и забывали, какой сегодня день.

Мы провели отличный бой, 12 раундов отбоксировали красочно, людям понравилось. Все замечательно. Не было нокаута – и слава Богу. Чуть здоровее будем с Антохой».