Хирн – о реванше Усик – Джошуа: «Теперь нас ждет операция – месть»

Промоутер прокомментировал поражение AJ в поединке с украинцем

Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал поражение британца Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком (19-0-0, 13 KO) и заявил, что его подопечный может выступить намного лучше.

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Джошуа верил, что сможет перебоксировать и сломать Усика, но этого не произошло. Конечно, это расстраивает, потому что Энтони может боксировать в 20 раз лучше, по сравнению с тем, как в бою с Усиком и будет это делать. Теперь нас ждет операция – месть. Это все, что имеет значения и это все, о чем он думает. Джошуа – опустошен поражением. Ближайшие полгода он будет думать только о том, чтобы вернуть свои пояса и победить Александра Усика. Теперь фанаты его спишут, но могу сказать, что Энтони нужно уважать за то, что он провел бой с Усиком».

Эдди Хирн назвал сроки реванша Энтони Джошуа с Александром Усиком.