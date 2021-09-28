Хирн: «Уайт станет обязательным претендентом для победителя боя Фьюри – Уайлдер»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявляет, что победитель третьего боя между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), будет обязан провести поединок против его подопечного Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

Диллиан 100% хотел бы, чтобы Джошуа победил Усика и провел бой за бесспорного чемпиона, потому что он не такой. Теперь Уайт обязательный претендент на титул WBC и с этим не поспоришь. Если говорить о поединке за звание абсолютного чемпиона, то он произойдет не раньше лета следующего года. Победитель боя Уайлдер – Фьюри встретиться с победителем противостояния Уайт – Валлин, потому что он будет обязан это сделать.

У нас складывается интересная ситуация. В идеальном мире Уайт побеждает Фьюри, а Джошуа в реванше Усика. Затем, летом мы проводим поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Джошуа и Уайтом».