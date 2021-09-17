Уайт: «Фьюри дважды избежал боя со мной»

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Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) рассказал, что обладатель полноценного «зеленого» титула Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) дважды избежал боя с ним. Слова британца приводит The Sun:

Я самый простой боксер в мире, с которым можно провести бой. Просто позвоните моим людям, предложите место, сделку и гонорар, и мы говорим «да» или «нет». Но Фьюри и его команда несут чушь.

Они никогда не были заинтересованы в том, чтобы подраться со мной. Фьюри дважды назначали бой со мной, и он его избегал – так же, как когда-то ушел от реванша с Владимиром Кличко».