Хирн: «В полутяжелом весе есть три потрясающих боя для Альвареса»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что мексиканской суперзвезде Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) стоит перейти в полутяжелый дивизион и постараться стать абсолютным чемпионом в этой весовой категории.

Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:

Все будет зависеть от Эдди Рейносо и самого Альвареса. А также от того, что им нравится и что привлекает. В первую очередь, это мотивация. Они уже так много сделали в нашем спорте. Им не нужны деньги. Здесь дело совсем не в деньгах.

Все же я чувствую, что они останутся во втором среднем весе. В этой весовой категории есть несколько хороших поединков. Но идея стать бесспорным чемпионом в двух весах может им понравиться. В конце концов, они сядут и определятся со следующим соперником. Надеюсь, в этом будем участвовать мы и DAZN».