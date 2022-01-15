Хирн сообщил, когда Канело определится со следующим соперником и перечислил возможные варианты

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, когда абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) определится со следующим соперником.

Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:

Есть много вариантов для Альвареса. Есть предложения от Matchroom и DAZN, а также PBC. Очевидно, что есть вариант в тяжелом весе, против Илунги Макабу. Это бой определенно будет рассматриваться. Также есть несколько интересных вариантов во втором среднем весе. К примеру, трилогия с Головкиным. Есть Чарло, если он поднимется. Также не нужно забывать о Бенавидесе».