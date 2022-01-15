Майки Гарсия: «Альварес дерется с чемпионами, нужно отдать ему должное»
Хирн сообщил, когда Канело определится со следующим соперником и перечислил возможные варианты
В настоящее время мексиканец наслаждается отпуском
15 января 07:20
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, когда абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) определится со следующим соперником.
Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:
«Я разговаривал с Эдди Рейносо несколько раз на этой неделе. Также я видел его твит, в котором он сказал, что сейчас не ведется никаких переговоров, но это произойдет в свое время. Альварес сейчас наслаждается жизнью в Майами. Я видел несколько видеороликов. Он заслужил отпуск. На следующей неделе они сядут с Рейносо и начнут подбирать соперника.
Есть много вариантов для Альвареса. Есть предложения от Matchroom и DAZN, а также PBC. Очевидно, что есть вариант в тяжелом весе, против Илунги Макабу. Это бой определенно будет рассматриваться. Также есть несколько интересных вариантов во втором среднем весе. К примеру, трилогия с Головкиным. Есть Чарло, если он поднимется. Также не нужно забывать о Бенавидесе».
Эдди Рейносо назвал приоритетных соперников для Сауля Альвареса.
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