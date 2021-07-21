Хирн высказался о резонансном судействе в бою Чарло - Кастаньо

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал спорное решение судей в бою между чемпионом мира по версиям WBA/WBC/IBF в первом среднем весе Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и обладателем титула WBO Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO) (114-113 в пользу Кастаньо, 117-111 в пользу Чарло, 114-114).

Промоутера цитирует boxingnews24.com:

Однако, возможно, у Нельсона Васкеса была причина насчитать 117-111. Может быть, мы бы ее выслушали. Я уверен, что вы бы не согласились с ней полностью, но думаю, что существует слишком много таких решений. Как по мне, комиссиям и санкционирующим органам нужно действовать. Надо позволить СМИ взять интервью у этого судьи».