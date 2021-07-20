Президент WBC считает справедливым результат боя Чарло — Кастаньо

Маурисио Сулейман не видит никаких проблем в том, что поединок за абсолютное чемпионство завершился вничью



Фото: boxingscene

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не видит никаких проблем с тем, что бой за абсолютное чемпионство в первом среднем весе между Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO) завершился вничью.

Напомним, боксеры сошлись в ринге на минувших выходных. Спустя 12 напряженных раундов судьи так и не смогли прийти к однозначному решению, оставив открытым вопрос о победителе схватки.

Сулеймана цитирует портал boxingscene.com:

«Без сомнений, мэйн-ивент был одной из лучших битв в истории первого среднего дивизиона, и одним из лучших поединков за последние годы. Аргентинский воин Кастаньо жестоко прессинговал Чарло, который затем сумел вернуться в бой, очень близко подойдя к тому, чтобы нокаутировать Кастаньо в десятом раунде. Он доминировал во второй половине поединка, и это была ничья. Это был справедливый результат, учитывая, что оба боксера показали драматичное, эффектное и захватывающее выступление».

Брайан Кастаньо предположил, что Джермелл Чарло не сразу согласится на матч-реванш с ним.