«Хочу подраться с ним, пока у него не закончился бензин». Чарло вызвал Головкина на бой

Джермалл Чарло / фото - BoxingScene

Непобежденный чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в прямом эфире Instagram бросил вызов обладателю пояса IBF Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО).

Американец заявил, что уверен в своих силах и хочет чтобы этот бой случился до того, как уGGG «закончиться бензин».

Нет, я не хочу выглядеть чуваком, который выходит лупить стариков. Но ведь пока он действующий чемпион, у него есть пояс. Думаю, пришла пора для унификации. И это нужно успеть сделать до того, как у него закончится бензин».