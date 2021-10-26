Головкин заинтересован в бое с Юбэнком-младшим
«Хочу подраться с ним, пока у него не закончился бензин». Чарло вызвал Головкина на бой
Чемпион WBC хочет заполучить титул IBF
15:55
Джермалл Чарло / фото - BoxingScene
Непобежденный чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в прямом эфире Instagram бросил вызов обладателю пояса IBF Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО).
Американец заявил, что уверен в своих силах и хочет чтобы этот бой случился до того, как уGGG «закончиться бензин».
«Я справлюсь с GGG. Посмотрите, что я сделал с Деревянченко, с которым Головкину пришлось тяжело.
Нет, я не хочу выглядеть чуваком, который выходит лупить стариков. Но ведь пока он действующий чемпион, у него есть пояс. Думаю, пришла пора для унификации. И это нужно успеть сделать до того, как у него закончится бензин».
Напомним, сам Головкин заинтересован в бое с Юбэнком-младшим.