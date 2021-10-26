Головкин заинтересован в бое с Юбэнком-младшим

GGG может вскоре вернуться в ринг

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Ultimate Boxxer Бен Шалом, представляющий интересы британца Криса Юбэнка-младшего (30-2, 22 КО), заявляет, что чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заинтересован в поединке с его подопечным.

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

«Переговоры уже начались. Установлен контакт с командой Геннадия Головкина и переговоры продолжаются. Они хотя поединка с Крисом. Думаю, что бой может состояться в мае».

Также Шалом утверждает, что у Юбэнка-младшего есть много вариантов, например такие как матч-реванш с соотечественником Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 KO) и бой с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе американце Деметриус Андраде (30-0-0, 18 KO).

«У Криса есть возможность проводить большие бои. К примеру, против Сондерса или Деметриуса Андраде. Юбанк хочет отомстить за поражение Билли Джо. Во время первого их боя он был еще молод и неопытен, к тому же у него не было тренера. Он уверен, что в следующий раз все будет по-другому».

Геннадий Головкин и Риота Мурата (16-2-0, 13 KO) встретятся 28 декабря в Японии.